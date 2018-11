Anzeige

Sachsenheim (pol) Diebe haben am Dienstag in einem Dorf bei Ludwigsburg versucht, einen Schafbock und seine Geis zu stehlen. Dabei hatten sie wohl nicht mit der Gegenwehr des Tieres gerechnet, das die Unbekannten anschließend in die Flucht schlug. Die Tiere befanden sich laut Polizei auf der Weide, als sich die Täter den beiden augenscheinlich zutraulichen Schafen näherten. Dabei gelang es ihnen noch, sie für den Abtransport zu fesseln. Allerdings hatten sie die Rechnung ohne den unberechenbaren Bock gemacht, der sich und seine Geis vermutlich vehement verteidigte und die Unholde auf diese Weise verjagte. Der gefesselte Schafbock suchte mit seiner an ihn gebundenen Geis im Schlepptau anschließend auf dem Hof ihrer Besitzerin Zuflucht, wofür die Tiere mehrere hundert Meter Entfernung zurücklegten. Sowohl das betroffene Schafspärchen, als auch die übrigen Tiere auf der Weide blieben unverletzt. Offen bleibt, ob auch die gescheiterten Diebe lediglich mit dem Schrecken davonkamen.