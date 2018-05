Anzeige

Stuttgart (lsw) - Die grün-rote Landesregierung will Ex-Ministerpräsident Stefan Mappus (CDU) womöglich doch noch für den Einstieg bei der EnBW zur Rechenschaft ziehen. Nach der Rüge des Staatsgerichtshofs für die alte CDU/FDP-Regierung werde geprüft, ob es sich lohne, auf Schadenersatz zu klagen, sagte ein Sprecher von Finanzminister Nils Schmid (SPD) gestern in Stuttgart.

Er reagierte auf eine Forderung von SPD-Fraktionschef Claus Schmiedel. Der hatte gesagt: „Ich erwarte, dass die Landesregierung prüft, ob sich aus dem rechtswidrigen Geschäft Schadenersatzansprüche ergeben.“ Unterstützung bekam Schmiedel von Grünen-Fraktionschefin Edith Sitzmann. Sollte es rechtliche Möglichkeiten geben, sollte man sie auch wahrnehmen.

Das Oberste Gericht hatte am Vortag geurteilt, Schwarz-Gelb habe bei dem Aktienkauf die Verfassung gebrochen. Mappus und Stächele hätten das Milliarden-Geschäft Ende 2010 nicht am Landtag vorbei abwickeln dürfen. Schmiedel erhöhte nochmal den Druck auf den heutigen Landtagspräsidenten Stächele, der den Rücktritt ablehnt. „Der Fall Stächele kommt vor den Landtag“, kündigte Schmiedel an. Die Koalitionsfraktionen wollen am kommenden Mittwoch über Konsequenzen aus dem Urteil debattieren. Schmiedel geht davon aus, dass Stächele demnächst das Handtuch wirft.

Stächele wollte sich gestern nicht äußern. Die Grünen bekräftigten die Forderung nach einem Rücktritt. Wenn er den Stuhl nicht räume, werde er zur Dauerbelastung für das Parlament, sagte Sitzmann. FDP-Generalsekretärin Gabriele Heise sagte, sie erwarte, dass alle Beteiligten verantwortungsvoll mit der Entscheidung des Staatsgerichtshofs umgingen. Rülke riet SPD und Grünen dazu, „intensiv nachzudenken. Schließlich haben sie am 6. Dezember 2010 über die damalige Entscheidung von Stefan Mappus und Willi Stächele auch zunächst gejubelt“. CDU-Landeschef Thomas Strobl stieß in dasselbe Horn. Schmiedel erklärte, das Urteil dürfe nicht folgenlos bleiben, da auch das Vermögen des Landes geschmälert worden sei. „Inzwischen ist ein Schaden von einer Milliarde Euro eingetreten.“ Durch den Atomausstieg und die Abschaltung von zwei der vier Meiler schreibt der Energieversorger massive Verluste.

Mappus ist mittlerweile aus der Politik ausgestiegen und arbeitet beim Pharmakonzern Merck. Bisher hat es die Staatsanwaltschaft Stuttgart trotz mehrerer Strafanzeigen abgelehnt, Ermittlungen gegen Mappus oder Stächele etwa wegen Untreue einzuleiten. Strobl meinte, selbstverständlich könne die Landesregierung prüfen, was sie möchte. „Bei der Gelegenheit ließe sich dann auch gleich feststellen, ob Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Verkehrsminister Winfried Hermann persönlich für die eineinhalb Milliarden Euro Schadenersatz haften, die im Falle eines Ausstiegs aus dem Zukunftsprojekt Stuttgart 21 auf das Land zukommen.“ Schmiedel sagte, es müsse auch geprüft werden, ob man Stächele zur Kasse bitten könne. Schadenersatz könne das Land möglicherweise auch von der Stuttgarter Anwaltskanzlei Gleiss Lutz und der Investmentbank Morgan Stanley fordern, die die Regierung bei dem Deal beraten hatten. Das Land hatte Anfang Dezember 2010 für 4,7 Milliarden ein 45-Prozent-Aktienpaket an der EnBW übernommen. Dafür nahm Stächele ein Notbewilligungsrecht wahr, um den Landtag umgehen zu können. Mappus argumentierte damals, dass eine Vorab-Information ein Verstoß gegen das Aktienrecht gewesen wäre.