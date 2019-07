Murrhardt (dpa/lsw)Bei einem Frontalzusammenstoß in Murrhardt (Rems-Murr-Kreis) sind zwei 60 und 74 Jahre alte Frauen ums Leben gekommen. Eine weitere 75-Jährige wurde schwer verletzt und mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach war die 60 Jahre alte Autofahrerin aus zunächst unbekannter Ursache mit ihrem Wagen auf die Gegenspur der L1066 geraten. Auf Höhe des Waldsees bei Murrhardt-Fornsbach stießen die beiden Autos am Mittwochabend frontal ineinander. Die mutmaßliche Unfallverursacherin und die Beifahrerin des zweiten Autos starben noch an der Unfallstelle. Die Landesstraße wurde stundenlang gesperrt.