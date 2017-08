Münsingen (dpa/lsw) - Eine anstehende Freibadsanierung hat die Stadt Münsingen (Kreis Reutlingen) auf eine ungewöhnliche Idee gebracht: Sie bietet ihre alte Wasserrutsche im Online-Anzeigenmarkt Ebay an. Lediglich 200 Euro sollte die fast 60 Meter lange und knapp fünfeinhalb Meter hohe Rutsche kosten. Aufgrund einer großen Nachfrage will die Stadt die Rutsche nun an den Meistbietenden abgeben. Der Haken? Das Ungetüm muss selbst abmontiert und abgeholt werden. Zuvor hatten das «Schwäbische Tagblatt» und der SWR berichtet.

Anzeige

Mehr als 40 Interessenten haben sich seit Mitte Juli bei der Stadt gemeldet. «Keiner hätte mit einem so großem Interesse gerechnet», sagt Rebecca Hummel, zuständig für die Bürgerbeteiligung am Freibad. Unter den Interessenten seien Privatpersonen, Vereine mit eigenen Bädern sowie der Betreiber eines Restaurants am See. «Die meisten Anfragen sind ernsthaft», sagt Hummel. «Ein Interessent hat mir vorgerechnet, dass er zwei Sattelschlepper für den Abtransport braucht.»

Anzeige

Das Freibad wird die nächsten zwei Jahre für 6,2 Millionen Euro saniert. «Da tut jeder Tropfen auf dem heißen Stein gut», sagt Hummel. Die Rutsche ist über 20 Jahre alt, rund 20 000 Mark hatte sie gekostet. Sie soll durch eine neue Wellenrutsche ersetzt werden, aber erst nach den Sommerferien - bis dahin bleibt die alte Rutsche stehen.