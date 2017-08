Nagold (dpa) - Bei einem tragischen Unfall mit einem 26 Tonnen schweren Müllwagen im baden-württembergischen Nagold (Kreis Calw) ist eine Familie mit zwei Kindern ums Leben gekommen. Die Familie stamme aus Singen im Kreis Konstanz, teilte die Polizei mit.

Bei den Opfern des Unfalls handelt es sich nach Polizeiangaben um die Fahrerin, einen männlichen Beifahrer, eine Jugendliche, ein Kind im Vorschulalter sowie einen Säugling. Weitergehende Angaben machte die Polizei in Karlsruhe am Freitagnachmittag nicht. Die Identifizierung nach dem Unfall wenige Stunden zuvor war noch nicht abgeschlossen.

Nach Polizeiangaben hatten die fünf Menschen im fahrenden Auto keine Chance. Den Rettern habe sich ein „Bild des Grauens“ geboten.

Das Müllfahrzeug war am Freitag um die Mittagszeit beim Abbiegen umgekippt. Möglicherweise habe ein technischer Defekt am Müllwagen zu dem Unfall geführt, sagte ein Polizeisprecher. Der 26-Tonner habe aus zunächst unbekannter Ursache von einem Industriegebiet kommend beim Abbiegen beschleunigt und sei dann umgekippt.

Der Fahrer des Lasters, der im Auftrag der kreiseigenen Abfallwirtschaftsgesellschaft unterwegs war, und sein Beifahrer wurden leicht verletzt. Der Fahrer erlitt einen schweren Schock. Beide wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Die Landesstraße 361 zwischen Nagold und Mötzingen wurde gesperrt. Feuerwehr und Rettungsteams waren mit einem Großaufgebot und Hubschraubern im Einsatz.