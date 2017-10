Anzeige

Mössingen. (pol) - Am Sonntagvormittag ist ein

51-jähriger Motorrollerfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der

Talheimer Steige (Landesstraße 385) tödlich verunglückt. Der

51-Jährige fuhr die Talheimer Steige in Richtung Melchingen und kam

nach derzeitigem Ermittlungsstand mit seinem Leichtkraftrad in einer

langgezogenen Linkskurve ohne Fremdbeteiligung nach rechts von der

Fahrbahn ab. Anschließend touchierte er die Schutzplanke, bevor er

von seinem Roller abgeworfen und knapp 30 Meter tief einen steilen

Abhang hinunter geschleudert wurde. Trotz sofortig eingeleiteter

Reanimationsmaßnahmen verstarb der Rollerfahrer noch an der

Unfallstelle und musste von der Bergwacht geborgen werden. Insgesamt

entstand ein Schaden von 2 200 Euro. Die Talheimer Steige war

für die Dauer der Unfallaufnahme zeitweise gesperrt.