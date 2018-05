Anzeige

Bad Dürrheim (dpa/lsw) Die Frau sei aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve ins Schleudern geraten, teilte die Polizei in Tuttlingen am Montag mit. Dabei habe sich der ungesicherte Helm vom Kopf der Frau gelöst. Ein Rettungshubschrauber flog die 53-Jährige in ein Krankenhaus.

In Folge des Sturzes gab es laut Polizei auch eine Auffahrunfall. Ein 51 Jahre alter Autofahrer habe wegen der gestürzten Motorradfahrerin eine Vollbremsung machen müssen. Der Fahrer eines nachfolgenden Wohnmobils habe darauf nicht mehr reagieren können. Bei dem Unfall wurden drei Menschen leicht verletzt. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden von etwa 30 000 Euro.