Ulm (dpa/lsw) - Bei einem Verkehrsunfall in Blaustein bei Ulm (Alb-Donau-Kreis) ist am Sonntagnachmittag ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Wie das Polizeipräsidium Ulm am Montag mitteilte, überholte der 60-Jährige auf einer Kreisstraße zwei andere Motorradfahrer und ein Auto. Als der Mann wieder einscherte, fuhr eine Frau mit ihrem Wagen bei schlechter Sicht von einem Feldweg auf die Straße und beachtete die Vorfahrt des 60-Jährigen nicht. Der Motorradfahrer prallte in die Seite des Autos und wurde zu Boden geschleudert. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Gegen die 58-jährige Autofahrerin wurden Ermittlungen eingeleitet, teilte die Polizei mit.

