Anzeige

Adelsheim (dpa/lsw) - Ein 23 Jahre alter Motorradfahrer ist nach einem Sturz acht Meter in die Tiefe gefallen und hat sich dabei schwer verletzt. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, ereignete sich der Unfall in Adelsheim (Neckar-Odenwald-Kreis). Der Kradfahrer ist demnach dort am Samstag mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen. Obwohl er vor der Einmündung zur Bundesstraße 292 seine Maschine noch stark abbremste, kam er zu Fall. Sein Motorrad prallte gegen die gegenüberliegende Leitplanke und blieb darunter stecken. Der Fahrer selbst stürzte über die Leitplanke hinweg und fiel die acht Meter tiefe Böschung hinunter. Aufgrund seiner schweren Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht.