Metzingen (dpa/lsw) - Nach einem Überholmanöver hat ein 24 Jahre alter Motorradfahrer die Kontrolle über seine Maschine verloren und ist tödlich verunglückt. Nach Angaben der Polizei überholte der 24-Jährige am Sonntag bei Metzingen in der Nähe von Stuttgart mit hoher Geschwindigkeit zwei Fahrzeuge. Danach geriet er in einer langgezogenen Kurve gegen die Mittelleitplanke. Der Mann flog über die Leitplanke, sein Motorrad fuhr noch 500 Meter weiter, bevor es an einem Straßenschild an einer Ausfahrt zum Stehen kam. Der Motorradfahrer wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die Bundesstraße 28 war in Richtung Reutlingen für rund Stunden voll gesperrt.