Anzeige

Mannheim (dpa/lsw) - Ein 35 Jahre alter Motorradfahrer ist beim Überholen anderer Fahrzeuge im Mannheimer Ortsteil Käfertal lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann wollte am Donnerstagnachmittag nach Polizeiangaben links an den anderen Autos vorbeifahren, als er mit einem abbiegendem Auto zusammenstieß. Bei dem Unfall erlitt der Mann schwere Kopfverletzungen und schwebt in Lebensgefahr. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 54-jährige Autofahrer wurde leicht verletzt.