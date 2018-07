Anzeige

Schorndorf (dpa/lsw) - Bei einem Frontalzusammenstoß eines Motorradfahrers mit einem Auto sind bei Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) drei Menschen verletzt worden, einer von ihnen lebensgefährlich. Wie die Polizei in Aalen am Sonntag mitteilte, war der 62 Jahre alte Motorradfahrer am Samstagnachmittag auf einer Landstraße zwischen den Gemeinden Unterberken und Wangen unterwegs, als er wohl wegen eines Fahrfehlers nach links in den Gegenverkehr geriet. Dort prallte er frontal mit dem Wagen eines 57-Jährigen zusammen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes schleuderte der Motorradfahrer zunächst gegen die Windschutzscheibe und dann über das Autodach.

Ein Rettungshubschrauber brachte ihn mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Autofahrer und ein 49 Jahre alter Mitfahrer verletzten sich leicht. Laut Polizei soll nun ein Gutachter helfen, den genauen Unfallhergang zu rekonstrui;xufteren. Es entstand ein Schaden vor rund 10 000 Euro.