Schorndorf (dpa/lsw) Der Biker sei am Freitag aus zunächst ungeklärter Ursache in einer langgezogenen Rechtskurve auf die linke Fahrbahn geraten und frontal in den Wagen gekracht, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann starb an der Unfallstelle. Der 29-jährige Autofahrer kam in eine Klinik.