Oberhof (dpa/lsw)Ein Motorradfahrer mit Führerschein auf Probe ist bei einer Schweizer Radarkontrolle mit fast 80 Kilometern pro Stunde über dem Tempolimit erwischt worden. Der 19-Jährige musste seinen Führerschein abgeben, sein Motorrad wurde beschlagnahmt und die Staatsanwaltschaft informiert, wie die Polizei Aargau am Montag mitteilte. Der Raser könnte knapp einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr entgehen. Gefängnis sehen die Schweizer Gesetze bei einer Überschreitung des Tempolimits außerhalb von Ortschaften ab 80 km/h vor. Der 19-Jährige wurde am Sonntag in Oberhof auf halbem Weg zwischen Basel und Zürich mit 157 km/h in einer Tempo-80-Zone gestoppt.