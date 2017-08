Bietigheim-Bissingen (dpa/lsw) - Ein Motorradfahrer ist am Freitagabend mit seiner Maschine gegen eine Mauer gefahren und schwer verletzt worden. Dem Unfall in Bietigheim-Bissingen war nach ersten Erkenntnissen ein Streit zwischen zwei Männern vorangegangen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Ein 38-Jähriger fuhr daraufhin mit einem Motorrad davon. Daraufhin streifte er ein parkendes Auto und prallte gegen eine Mauer. Er verletzte sich schwer am Rücken und kam in ein Krankenhaus.

