Pforzheim (dpa/lsw) - Ein Motorradfahrer und sein Beifahrer sind beim Zusammenprall mit einem Auto auf einer Landstraße nahe Pforzheim ums Leben gekommen. Die beiden 56 und 51 Jahre alten Männer hatten am Freitagabend in einer Kurve einen vor ihnen fahrenden Wagen überholt und danach das Auto auf der Gegenspur gerammt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die beiden Männer starben an der Unfallstelle, die beiden Insassen des Autos wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

