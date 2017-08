Eningen (dpa/lsw) - Ein Motocross-Fahrer hat eine Spaziergängerin umgefahren, ihren Ehemann einen Abhang hinabgeworfen - und ist dann geflüchtet. Bei dem Unfall in einem Wald bei Eningen (Kreis Reutlingen) am Dienstagabend erlitt die 39-Jährige Schürfwunden und leichte Verbrennungen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Sie war mit ihrem Mann und dem Hund spazieren, als zwei Motocross-Fahrer auf sie zufuhren. Ein Biker erfasste die 39-Jährige und landete mit der Maschine auf ihr. Während der zweite flüchtete, hielt der Ehemann den Unfallverursacher fest und setzte einen Notruf ab. Danach warf der Biker den 36-Jährigen jedoch einen Abhang hinunter und flüchtete. Der 36-Jährige blieb unverletzt. Die Polizei sucht nun nach den Fahrern.

Anzeige