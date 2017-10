Anzeige

Mannheim (lsw) -Beim Tag der offenen Moschee morgen sollen Kontakte entstehen und Vorurteile abgebaut werden. Auch in der großen Yavuz-Sultan-Selim-Moschee in Mannheim stehen die Türen offen. Stündlich können Interessierte an Führungen teilnehmen und das Leben und Beten im muslimischen Gotteshaus kennenlernen. „Wir Muslime sind Teil der Gesellschaft. Aber der größte Teil der Bevölkerung ist nicht-muslimisch. Es ist wichtig, dass wir im Dialog bleiben“, sagt Riad Ghalaeni, Sprecher des Zentralrats der Muslime in Baden-Württemberg. Zu diesem Dialog könne der Aktionstag beitragen. Auch Moscheen in Karlsruhe, Freiburg, Rastatt und Stuttgart beteiligen sich mit Führungen, Podiumsdiskussionen und Ausstellungen an der bundesweiten Aktion. Sie findet in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal statt.