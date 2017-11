Anzeige

Von Anika von Greve-Dierfeld





Karlsruhe - Das erste, was der Angeklagte vor dem Karlsruher Landgericht bekommt, ist ein Rüffel. „Nehmen Sie doch bitte mal die Kapuze ab“, sagt der Vorsitzende Richter gestern etwas ungehalten. Der 29-Jährige hat Minuten zuvor in Parka und hochgeschlagener Kapuze auf der Anklagebank Platz genommen. Er tut wie geheißen, stützt das bärtige Gesicht in die linke Hand und hört mithilfe eines Französisch-Dolmetschers dem Staatsanwalt zu. Mord an seiner kleinen Stieftochter lautet der Vorwurf. Das erst sieben Jahre alte Kind soll der Mann im Mai brutal erstochen haben. Aus Wut und Rache, weil die Mutter des Mädchens sich von ihm trennen wollte.

Dafür, so die Anklage, fuhr er am Abend der Tat in die Wohnung einer Freundin der Mutter, die dort mitsamt der Tochter nach vorangegangenen Drohungen des Mannes Zuflucht gesucht hatte. Er tritt die Wohnungstür ein, zerrt gezielt seine Stieftochter aus der Wohnung, wirft sie auf den Bauch und sticht sechsmal von hinten auf das wehrlose Kind ein. Es stirbt nur Tage später. Stiche durch den Nacken sind ins Hirn eingedrungen. Der Staatsanwalt beantragt, die besondere Schwere der Schuld anzuerkennen.

Im Zeugenstand weint die Mutter nur kurz. „Emilie lag da in ihrem Blut“, sagt die 38-Jährige und ihre Stimme versagt. Polizei und Rettungswagen waren schnell vor Ort. Mit ihrer Freundin war sie kurz vor der tödlichen Attacke in die eigenen Wohnung gefahren, um ein paar Sachen einzupacken. Die Kinder lassen sie nur kurz zurück. Zu lang. Die Freundin, vor deren Wohnung sich die Tat ereignet, sagt nach der Mutter aus. Gefasst zunächst, bis zum Moment, als sie von der Ankunft am Tatort erzählen soll. Als sie bei Emilie niederknien, habe das lebensgefährlich verletzte Kind die Hand gehoben und gesagt: „Mama“. Sie weint nun so sehr, dass man sie kaum mehr versteht.

Was genau den Angeklagten, dessen Weg nach Deutschland über Spanien und ab 2011 als Asylbewerber nach Belgien führte, zur schrecklichen Tat trieb, wird nicht deutlich. Zwar entschuldigt er sich zu Beginn der Verhandlung beim leiblichen Vater und bei seiner Frau, die er erst im März geheiratet hatte. Ansonsten kann sich der 29-Jährige nicht erinnern und sagt so gut wie nichts. Gegenüber dem ebenfalls als Zeugen vernommenen Sachverständigen spricht er von einem „Blackout“, er hätte seinen Zorn nicht am Kind auslassen sollen. „Ich glaube, er ist ein schlechter Mensch“, sagt die Tante der getöteten Siebenjährigen in einer Prozesspause. Eine weitere Frau, die für sie dolmetscht, ist mit der Mutter des Mädchens befreundet. Die Mutter sei stark, sagt sie, es gehe ihr den Umständen entsprechend, sie habe ihre Tochter in Kamerun beerdigt. „Aber sie hat jetzt kein Kind mehr.“