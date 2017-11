Anzeige

Heilbronn (dpa/lsw) - Das Landgericht Heilbronn hat am Freitag einen 25 Jahre alten Mann zu einem lebenslangen Freiheitsentzug verurteilt, weil er wegen zehn Euro Schulden einen 52-Jährigen mit einem Hammer getötet hat. Dabei sei der Verurteilte mit einem Maß an Brutalität vorgegangen sein, das sprachlos mache, so der Vorsitzende Richter Roland Kleinschroth. Mindestens 30 Mal habe der Verurteilte mit seinem Mordwerkzeug auf den Hinterkopf und das Gesicht des Opfers mit voller Kraft eingeschlagen - auch als dieses bereits hilflos am Boden gelegen habe.

Der arbeitslose Mann hat nach Auffassung des Gerichts zum Zeitpunkt der Tat im März dieses Jahres in Niedernhall (Hohenlohekreis)zwar leicht unter Drogeneinfluss gestanden. Seine Steuerungsfähigkeit sei jedoch nicht eingeschränkt gewesen. Der drogenabhängige Mann habe getötet, um die zehn Euro nicht zurückzahlen zu müssen und eine Geldkassette am Tatort zu stehlen. Enthalten hatte diese 6,50 Euro.