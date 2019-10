Betroffen sind der «Zott Sahnejoghurt Panna Cotta 150g» in den Sorten Pfirsich und Heidelbeere und der «Zott Sahnejoghurt 150g» in der Sorte Pfirsich-Maracuja.

Betroffen sind der «Zott Sahnejoghurt Panna Cotta 150g» in den Sorten Pfirsich und Heidelbeere und der «Zott Sahnejoghurt 150g» in der Sorte Pfirsich-Maracuja.

Mertingen (dpa) Die Molkerei Zott ruft vorsorglich mehrere Sahnejoghurts zurück, weil sie möglicherweise durch Schimmelkeime verdorben sind. Betroffen sei der «Zott Sahnejoghurt Panna Cotta 150g» in den Sorten Pfirsich und Heidelbeere mit der Kennung 31.10.19 F, wie die Molkerei am Freitagabend mitteilte. Zudem geht es um die Sorten Erdbeer und Mango jeweils mit den Kennungen 29.10.19 F und 01.11.19 F. Vorsorglich zurückgerufen wurde außerdem der «Zott Sahnejoghurt 150g» in der Sorte Pfirsich-Maracuja mit der Kennung 29.10.19 F und 01.11.19 F. Die Kennung finden Verbraucher auf dem Joghurtdeckel.

Bei Verzehr der betroffenen Produkte sei Durchfall möglich. Wer einen Joghurt mit der entsprechenden Kennung gekauft hat, kann nach Angaben des Herstellers den Joghurtdeckel bei Zott einschicken. Dann gebe es den Einkaufspreis sowie die Portokosten zurück.