Ravensburg (dpa/lsw)Vier Tage dauerte die Flucht eines verurteilten Mörders im Dezember 2017 im Bodenseeraum. In dieser Zeit soll er zwei Frauen angegriffen und sie bedroht haben. Von Mittwoch (24. Oktober) an muss sich der 43-Jährige deshalb vor dem Landgericht Ravensburg verantworten. Vorgeworfen werden ihm nach Angaben des Gerichts schwerer Raub und räuberischer Angriff auf Kraftfahrer, beides mit versuchter schwerer Erpressung. (Az. 7 KLs 37 Js 27689/17)

Eigentlich hatte der Häftling in einem Friedrichshafener Café seine Familie treffen sollen, doch den Haftausflug nutzte er zur Flucht. Nach einem Toilettengang rannte er davon - obwohl ihn zwei Beamte an den Bodensee begleitet hatten, konnte er entkommen. Erst Tage später wurde der Mann im Keller eines Wohngebäudes beim Klinikum Friedrichshafen festgenommen.

Kurz zuvor, so das Gericht, soll er dort eine Bewohnerin überfallen haben. Um an ihre Kreditkarte mit Geheimzahl zu kommen, soll er die Frau mehrmals mit einem Seil gewürgt und ihren Kopf gegen eine Wand geschlagen haben. Auch mit einem Küchenmesser und einer Glasflasche soll er gedroht haben. Die Frau konnte sich schließlich in ihre Wohnung retten.

Später soll der Entflohene nach Gerichtsangaben eine Autofahrerin beim Ausparken angegriffen haben. Auch sie soll er mit einer Glasflasche bedroht haben, damit sie mit ihm im Wagen losfährt. Erneut scheiterte der Plan des Mannes, und er floh laut damaligen Polizeiberichten zu Fuß weiter - bis ihn die Ermittler stoppten.

Der Gefangene verbüßt den Ermittlern zufolge seit 1997 wegen Mordes eine lebenslange Haftstrafe in der Justizvollzugsanstalt Heilbronn. Er hatte seinen Vermieter erschlagen. Eigentlich hatte in den Wochen nach seiner Flucht eine gerichtliche Entscheidung angestanden, ob der Häftling auf Bewährung freikommt.