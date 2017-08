Metzingen (dpa/lsw) - Der Modekonzern Hugo Boss arbeitet weiter an der Umsetzung seines im vergangenen Jahr eingeleiteten Sanierungskurses. Am Mittwoch legt das Unternehmen aus Metzingen die Zahlen für das erste Halbjahr 2017 vor. Kosteneinsparungen und deutlich geringere Rabatte hatten im ersten Quartal dafür gesorgt, dass das Konzernergebnis um ein Viertel auf 48 Millionen Euro stieg. Der Umsatz hingegen wuchs nur um ein Prozent auf 651 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr geht Hugo Boss bislang von stabilen Erlösen und einem Gewinnanstieg im niedrigen zweistelligen Prozentbereich aus.

Das Unternehmen war im vergangenen Jahr durch die Flaute in der Textilbranche und durch hausgemachte Fehler in die Krise geraten. Das Management wurde ausgetauscht, die Marke neu positioniert und etliche Läden geschlossen.

