Stuttgart (dpa/lsw) - Die Große Tarifkommission der Gewerkschaft Verdi hat die Tarifeinigung im baden-württembergischen Einzelhandel einstimmig gebilligt. Damit ist gesichert, dass der bundesweit erste Abschluss im Einzel- und Versandhandel rückwirkend zum 1. April 2017 in Kraft treten kann, wie Verdi am Mittwochabend mitteilte. Arbeitgeber und Gewerkschaft hatten sich Ende Juli in der sechsten Verhandlungsrunde auf eine Tariferhöhung in zwei Stufen bei einer Laufzeit von 24 Monaten geeinigt.

In der Branche arbeiten in Baden-Württemberg rund 490 000 Menschen, in ganz Deutschland sind es etwa drei Millionen. Die Beschäftigten sollen rückwirkend zum 1. Juni 2,3 Prozent mehr Geld bekommen, zum 1. April 2018 dann weitere 2,0 Prozent. Außerdem wurde eine Einmalzahlung von 50 Euro ausgehandelt. Die Einigung gilt zumindest als Orientierung für die übrigen Tarifbezirke - verhandelt werden muss aber für jeden einzeln.

Verdi hatte ursprünglich unter anderem 6 Prozent mehr Geld bei einer einjährigen Laufzeit des Vertrags gefordert. Die Arbeitgeber waren mit einem Angebot von insgesamt 3,8 Prozent für zwei Jahre - 2,0 Prozent im ersten und 1,8 Prozent im zweiten - in die sechste Runde gegangen.

