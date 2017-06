Offenburg (dpa/lsw) - Gegen einen 22-Jährigen, der bei Lahr mit einer Schreckschusspistole auf einen Lkw-Fahrer geschossen haben soll, ist Anklage erhoben worden. Wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte, soll er am 20. Januar an der Anschlussstelle zur Autobahn 5 zunächst einen Sattelzug rechts über eine Sperrfläche überholt haben. Als der Lkw-Fahrer das mit dem Handy dokumentierte und den Autofahrer auf sein Fehlverhalten ansprechen wollte, soll dieser mit der Schreckschusswaffe geschossen haben. Dabei wurde die Scheibe auf der Fahrerseite beschädigt. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Zwar konnte die Waffe nicht gefunden werden. Die Staatsanwaltschaft ist sich allerdings aufgrund der Spuren und der Angaben des Lkw-Fahrers sicher, dass sich das Geschehen so abspielte. Dem 22-Jährigen, der bei der bei der Fahrt betrunken war, wird unter anderem versuchte gefährliche Körperverletzung, unerlaubtes Führen einer Schusswaffe und Sachbeschädigung vorgeworfen.

