Mit Melone und einer Prise Marihuana - Nachbarn-Zoff in Lörrach

Polizisten wurden beinahe von einer Melone getroffen

Was haben eine Honigmelone, Marihuana und ein Baseballschläger gemeinsam? Alle drei sind bei einem Nachbarschaftsstreit am Wochenende in Lörrach zum Einsatz gekommen.