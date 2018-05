Anzeige

Altheim (dpa/lsw) Nach Angaben der Polizei hatte eine Clique in der Nacht zum Montag eigentlich eine 17-Jährige mit einer Maske erschrecken wollen - und sie unter einem Vorwand vor das Haus gelockt. Sie kam aber in Begleitung ihres gleichaltrigen Freundes vor die Tür - und der war deutlich schreckhafter als sie. Als er den Maskenmann sah, erschrak der Teenager demnach so sehr, dass er stolperte und fiel. Eine Flasche in seiner Hand zerbrach bei dem Sturz. Der 17-Jährige verletzte sich dabei an den Scherben und wurde mit Schnittverletzungen ins Krankenhaus gebracht. Um was für eine Maske es sich handelte, konnte ein Polizeisprecher nicht sagen.