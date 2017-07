Stuttgart (dpa/lsw) - Eine spezielle Straßenreinigung im Kampf gegen den Feinstaub in Stuttgart hat ersten Erkenntnissen zufolge positive Effekte. „Es gibt Indizien, dass es etwas bringt“, sagte Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) am Dienstag laut einer Mitteilung. Für eine abschließende Bewertung seien aber weitere Auswertungen nötig. Kuhn schlug demnach eine Verlängerung des Reinigungsprojekts für die kommende Feinstaubperiode vor. Die zweite Phase soll länger dauern, um möglichst unterschiedliche Wetterlagen zu erfassen.

Vom 1. März bis 6. April hatten spezielle Kehrmaschinen Straßen rund um das besonders vom Feinstaub belastete Neckartor nachts geputzt. Den ersten Auswertungen zufolge lagen die Feinstaubwerte am Neckartor während des Test etwas niedriger als die Wetter- und Verkehrsbedingungen vermuten ließen. Den Angaben zufolge könnten die Ergebnisse aber wegen der eher niedrigen Feinstaub-Konzentration im Testzeitraum möglicherweise nicht repräsentativ für die gesamte Feinstaubalarm-Periode sein.

