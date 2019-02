Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw)Über die Museen und Ausstellungen in Baden-Württemberg können sich Interessierte nun auch per App informieren. Die Anwendung «Netmuseum» fürs Smartphone listet die rund 1300 Museen im Land auf und zeigt über eine Suche an, welche Angebote sich in der Nähe befinden.

«Damit ist die Anwendung ein wertvoller Wegweiser für alle Kulturinteressierten und erleichtert auch neuen Besuchergruppen den Zugang zu unseren Museen», sagte Kunststaatssekretärin Petra Olschowski am Donnerstag in Stuttgart. Programmierung der App und Relaunch der zugehörigen Webseite wurden vom Land mit 120 000 Euro unterstützt.