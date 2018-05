Anzeige

Sontheim an der Brenz (dpa/lsw) Die 20-Jährige, die den Roller lenkte, war nach Polizeiangaben betrunken. Auf dem Weg zwischen Niederstotzingen und Sontheim an der Brenz im Kreis Heidenheim verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Roller habe sich mehrfach überschlagen.

Die 20-Jährige und ihre 17 Jahre alte Begleiterin seien zunächst verletzt auf der Fahrbahn liegengeblieben und erst nach 40 Minuten entdeckt worden, teilte die Polizei in Ulm am Samstag mit. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

Die 20-Jährige erwartet nun eine Anzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.