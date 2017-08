Offenburg (dpa/lsw) - Sie rasten mit dem Auto oder dem Motorrad in Juwelierläden und raubten sie aus - wegen dreier solcher Blitzeinbrüche hat die Staatsanwaltschaft Offenburg nun zwei Männer angeklagt. Den 23 und 41 Jahre alten Verdächtigen wird Diebstahl mit Waffen und Sachbeschädigung vorgeworfen, wie die Anklagebehörde am Donnerstag mitteilte. Bei den Taten sei ein Gesamtschaden von mehreren hunderttausend Euro entstanden.

Bei den Blitzeinbrüchen soll ein dritter Mann vor den Läden Schmiere gestanden haben. Er ist flüchtig. Der Strafrahmen für die Taten liegt nach Angaben der Staatsanwaltschaft zwischen sechs Monaten und zehn Jahren. Der 41-Jährige ist wegen vergleichbarer Taten vorbestraft und war schon in Haft.

