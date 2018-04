Die Idylle trügt. In Staufen bei Freiburg wurde jahrelang ein Junge missbraucht. Die Mutter und ihr Freund haben ihn gegen Geld im Internet zur Vergewaltigung angeboten.

Freiburg (dpa) Im Fall des jahrelangen Missbrauchs eines Kindes bei Freiburg muss sich der erste von insgesamt acht Tatverdächtigen vor Gericht verantworten. Der 41 Jahre alte Deutsche habe sich in mindestens zwei Fällen an dem heute neun Jahre alten Jungen aus dem südbadischen Staufen vergangen, sagte Staatsanwältin Nikola Novak zum Prozessauftakt vor dem Landgericht Freiburg am Donnerstag. Es habe dabei schwerste sexuelle Übergriffe gegeben. Der Angeklagte habe über die Mutter des Jungen und deren Lebensgefährten Kontakt zu dem Kind bekommen. Das Paar habe den Jungen im Internet angeboten und Männern gegen Geld für Vergewaltigungen überlassen.

Der 41-Jährige ist laut Gericht wegen schweren Kindesmissbrauchs vorbestraft. Für den Prozess vor der Jugendschutzkammer des Gerichts sind den Angaben zufolge zunächst drei Verhandlungstage geplant. Ein Urteil könne es demnach in der nächsten Woche geben. Weitere Prozesse folgen. In dem Fall gibt es insgesamt acht Verdächtige, sie sitzen alle in Untersuchungshaft