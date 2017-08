Stuttgart (dpa/lsw) - Das Innenministerium hat den Leitfaden der Gewerkschaft GEW für Lehrer zur Vermeidung von Schüler-Abschiebungen heftig kritisiert. «Mir Ihrer Handlungsanleitung zur Verhinderung von Abschiebungen stellen Sie sich nicht nur erkennbar außerhalb unser Rechtsordnung. Sie reden auch dem Rechtsbruch das Wort», schrieb Innenstaatssekretär Martin Jäger (CDU) an GEW-Landeschefin Doro Moritz und den Flüchtlingsrat. Wie die «Stuttgarter Nachrichten» berichten, verweist Jäger in seinem Brief zudem darauf, dass die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung für Flüchtlinge nur erhalten werden könne, wenn abgelehnte Asylbewerber das Land verlassen würden.

Anzeige