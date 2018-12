Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw)Baden-Württembergs Wirtschaftsministerium rechnet im Südwesten mit einer weiteren Abkühlung der Konjunktur. Für das kommende Jahr 2019 dürfte sich die zyklische Abschwächung fortsetzen, sagte Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Nach aktuellem Kenntnisstand rechne das Ministerium für das Jahr 2018 mit einem realen Wachstum des Bruttoinlandsproduktes (BIP) zwischen 1,6 und 1,8 Prozent. Damit läge das Wirtschaftswachstum weit unter den ursprünglich angenommenen 2,25 Prozent für dieses Jahr - aber unter Umständen noch über den bundesweit erwarteten 1,6 Prozent.

Grund für die Abkühlung seien der Handelsstreit zwischen den USA und China, aber auch die Probleme mit alten Diesel-Fahrzeugen belasteten die Autoindustrie. Auch die Unsicherheit eines drohenden Brexits bremst demnach viele Firmen. Die Schuldenkrise in Italien und die Sanktionen in Russland bringen weitere Verunsicherung. Die Landesbank Baden-Württmberg rechnet für Baden-Württemberg 2019 nur noch mit einem Plus von 1,8 Prozent.

Der wichtige Maschinenbau, der einen Großteil der Wertschöpfung im Land ausmacht, wappnet sich bereits für schlechere Zeiten. Beim Branchenverband VDMA rechnet man 2019 bereits mit einem Abschwung. Weil Maschinen große Investitionen für die Unternehmen darstellen, werden diese in der Regel schon zurückgefahren, bevor es der gesamten Wirtschaft schlechter geht.

In Baden-Württemberg sieht man das laut Wirtschaftsministerium noch nicht: «Die Unternehmen investieren, die Beschäftigten konsumieren», sagte Hoffmeister-Kraut. «Damit erweist sich die Binnennachfrage als eine wichtige Stütze der Konjunktur, gerade auch wenn außenwirtschaftliche Risiken Realität werden sollten.» Doch trotz aller Unsicherheiten im internationalen Geschäft rechnet das Wirtschaftsministerium auch mit einem neuen Rekord bei den Exporten.

Auch Handwerkersbetriebe in Baden-Württemberg können sich nicht über schlechte Geschäfte beschweren. Angesichts gut gefüllter Auftragsbücher rechnen sie für 2018 erstmals mit einem Umsatz von zusammen mehr als 100 Milliarden Euro. Der Baden-Württembergische Handwerkstag geht nun von einem Wachstum von mindestens 4,5 Prozent aus. 2019 sollen es mindestens 3,5 Prozent sein. Eines der größten Probleme bleibt in vielen Branchen die Personalnot. Im Handwerk wäre der Zuwachs laut Verbandspräsident Rainer Reichhold noch höher ausgefallen, hätte man genug Mitarbeiter zur Verfügung.

Am Arbeitsmarkt dürfte sich die gute Stimmung weiter fortsetzen. Nach der Prognose der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit dürfte die Zahl der Arbeitslosen noch einmal um 10 000 sinken. Im November waren in Baden-Württemberg 184 983 Arbeitslose gemeldet. Die Quote lag bei 3,0 Prozent. 2019, sagte der Chef der Regionaldirektion Christian Rauch, dürfte die Arbeitslosenquote sogar unter 3,0 Prozent liegen.