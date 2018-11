Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw)Mit einer Werbekampagne will das Wissenschaftsministerium Lehrer für Baden-Württembergs Schulen gewinnen. Denn die fehlen besonders für Mathe, Informatik, die Naturwissenschaften und Technik, aber auch bei Kunst, Musik, Sport und Religion, wie das Ministerium am Donnerstag mitteilte. Eine neue Internetseite zeige zum Beispiel, welches Fach für welchen Schultyp studiert werden sollte, um später besonders gute Jobaussichten zu haben.

Seit Donnerstag laufen zudem Werbespots in 135 Kinos. Auch über YouTube, Facebook oder Instagram will das Ministerium die Zielgruppe im Alter zwischen 15 und 22 Jahren erreichen. Unter dem Hashtag #lieberlehramt will es die Chancen eines Lehramtsstudiums vermitteln. «Lehramtsstudierende können sich auf ein abwechslungsreiches, interessantes Berufsfeld mit gutem und sicherem Einkommen freuen», sagte Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) bei der Vorstellung der Kampagne an einem Stuttgarter Gymnasium.