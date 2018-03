Anzeige

Stuttgart (lsw) - Sozialministerin Katrin Altpeter (SPD) sieht eine von der CDU vorgeschlagene Enquete-Kommission zum Thema Pflege positiv. Sie könne helfen, das Thema stärker in den Mittelpunkt zu rücken als bisher, sagte ein Sprecher Altpeters.

Allerdings beträfen die von den Christdemokraten aufgeworfenen Fragen eher den Bund als das Land. Möglicherweise werde der Druck auf Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) erhöht, sich des Themas anzunehmen.

Auch die SPD-Fraktion findet es erfreulich, „dass sich die CDU für das Thema erwärmt“. Allerdings sei die Koalition mit ihrem Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetz schon auf der Zielgeraden, meinte Sozialexperte Rainer Hinderer. „Wenn die CDU darüber hinaus Fragebedarf hat, nehmen wir das auf.“

Auch die Diakonie Württemberg begrüßte die Initiative. „Wir finden alles gut, was zur Verbesserung der Kommunikation der Beteiligten in der Pflege beiträgt“, sagte Sprecher Peter Ruf. Ein Masterplan Pflege müsse her, egal ob über einen Runden Tisch oder über eine Enquete. Nach Meinung der CDU ist es unverzichtbar, zeitnah nach Wegen zu suchen, „um eine qualitativ hochwertige Pflege in Baden-Württemberg auch in Zukunft sicherzustellen“. Ein entsprechender Antrag zur Einsetzung stieß bei den Grünen auf Missbilligung. Bislang sei es guter Brauch gewesen, Anträge auf Einsetzung einer Enquete vorab interfraktionell zu besprechen und abzustimmen.

Hinderer zeigte sich verwundert, dass der CDU-Antrag kurz vor einem Beschluss der SPD-Fraktion zum Einsetzen einer Enquetekommission zum Thema Rechtsextremismus in Baden-Württemberg kam. „Man könnte vermuten, dass das mit dem Vorsitz zu tun hatte.“ So erhalte die CDU die Leitung der Pflege-Enquete und die Grünen die des Gremiums zum Rechtsextremismus.

Im Jahr 2011 zählte das Statistische Landesamt 280 000 Pflegebedürftige im Südwesten; von diesen wurden 190 000 zu Hause betreut, davon 130 000 ausschließlich von Angehörigen. Der Rest war in Heimen untergebracht.

Enquetekommission

Enquetekommissionen sind parlamentarische Arbeitsgremien. „Enquete“ bedeutet „Untersuchung“. Im Gegensatz zu den Landtags-Ausschüssen setzen sich die Gremien aber nicht nur aus Abgeordneten, sondern auch aus externen Sachverständigen zusammen, zumeist Wissenschaftlern. Ihre Zahl darf aber nicht größer sein als die der Parlamentarier. Die Kommissionen widmen sich vertiefend den für die Landespolitik wichtigen Themen. Laut seiner Geschäftsordnung kann der Landtag solche Kommissionen „zur Vorbereitung von Entscheidungen über umfangreiche und bedeutsame Sachverhalte“ einrichten. Es muss dies tun, wenn dies von einem Viertel der Mitglieder oder von zwei Fraktionen beantragt wird. Enquetekommissionen werden seit der 11. Wahlperiode (1992-1996) eingesetzt. Derzeit sind zwei im Gespräch: Die CDU-Fraktion macht sich für eine Enquete zum Thema Pflege stark. Zur Aufarbeitung der NSU-Morde will die SPD-Fraktion ein solches Gremium. Zuletzt gab es solche Ausschüsse zum Demografischen Wandel und zur Weiterbildung.