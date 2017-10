Anzeige

Fellbach (lsw) - Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) hat in der Debatte um die Unterrichtsqualität und wachsende Herausforderungen für die Lehrer an die Eltern appelliert, nicht immer mehr Aufgaben an die Schulen abzugeben. Eltern seien nicht nur erziehungsberechtigt, sondern auch erziehungsverpflichtet, sagte Eisenmann gestern bei einer Fachtagung in Fellbach und erntete dafür Beifall von den 250 Teilnehmern.

Als sie in die erste Klasse gekommen sei, habe sie schwimmen, Radfahren und Rollschuhlaufen können, sagte Eisenmann. Das sei heute keine Selbstverständlichkeit mehr. Für auffälliges Verhalten von Kindern würden zunehmend die Lehrer verantwortlich gemacht. Eltern handelten oft nach dem Motto: „Macht mal und zwar so, dass das Kind nicht frustriert wird.“

Das ist Wasser auf die Mühlen der Lehrer. „Wir begrüßen, dass Frau Eisenmann so deutlich auf die Verantwortung der Eltern hinweist“, sagte der Grundschulrektor Michael Gomolzig. Mit den Rechten der Eltern seien eben auch Pflichten verbunden. Der Ausbau der Ganztagsschulen führe überdies dazu, dass Mütter und Väter Zuständigkeiten verstärkt an die Schulen übergeben.

Binden der Schnürsenkel verlangt

Als Beispiel nannte der VBE-Sprecher die Beschwerde einer Mutter, die darauf bestand, dass die Lehrerin ihrer Tochter das Binden der Schnürsenkel der Sportschuhe abnimmt. Auch das Argument, dass es nicht Aufgabe der Lehrerin sein könne, 28 Schülern beim Schuhe Anziehen zu helfen, habe die Frau nicht überzeugt. Im eigenen Unterricht erlebe er immer häufiger, dass Schüler ihr Material nicht mitbrächten. Er frage sich, wie er mit einer Klasse Fortschritte erreichen solle, wenn ein Fünftel den Füller, das Lineal oder ein anderes erforderliches Utensil regelmäßig nicht dabei habe. Neben einer Qualitätsoffensive tue eine Erziehungsoffensive Not, unterstrich Gomolzig.

Für Eisenmann ist auch wichtig, dass die Eltern die Leistungsfähigkeiten ihrer Kinder richtig einschätzen. In Heidelberg und Tübingen besuchen 78 beziehungsweise 72 Prozent der Kinder nach der vierten Klasse ein Gymnasium. Laut Eisenmann wechseln bei solchen Übergangsquoten auch etliche Kinder in den Klassen 6,7,8 auf eine andere Schulart. Das werde immer als „Runterwechseln“ empfunden, obwohl es darum gehe, dass ein junger Mensch eine seiner Begabung entsprechende Schule besuche.

Weiteres Thema der Konferenz war das mangelnde Interesse an Schulleiterposten, insbesondere an Grundschulen. Eisenmann sieht dort Handlungsbedarf und kündigte ein Konzept zur Stärkung der Schulleitungen und deren Entlastung von Verwaltungsaufgaben bis Ende des Jahres an.

Der Schulexperte der CDU-Fraktion, Karl-Wilhelm Röhm, sprach sich für mehr Geld für Grundschulrektoren aus, aber auch für Entlastung der Schulleitungen. Eisenmann verwies allerdings darauf, dass sie als Landesministerin auch einen Blick auf die gesamte Besoldungsstruktur haben müsse. So verdienten Polizeibeamte auch in sehr verantwortlichen Positionen deutlich weniger als Lehrer. Die Pädagogen in Deutschland lägen bei der Besoldung auch im internationalen Vergleich weit vorn.