Stuttgart (dpa/lsw) Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) hat ihre Weigerung verteidigt, ein Gutachten zur Zulagenaffäre an der Verwaltungshochschule Ludwigsburg dem Untersuchungsausschuss weiterzuleiten. Die vom amtierenden Rektor der Hochschule, Wolfgang Ernst, in Auftrag gegebene und ursprünglich dem Ausschuss versprochene Expertise berühre aktuelles Regierungshandeln, betonte Bauer nach einer Befragung im Ausschuss am Montag in Stuttgart. Deshalb könne das Gutachten nicht Gegenstand des Auftrags des Landtagsgremiums sein, der nur abgeschlossenes Verwaltungshandeln beleuchten könne.

Das Gutachten sollte die Entscheidungen der früheren Rektorin Claudia Stöckle überprüfen. Sie hatte die umstrittenen Zulagen für einige Professoren so verändert, dass sie nicht mehr zu beanstanden waren, und den restlichen Empfängern Vertrauensschutz gewährt. «Das Gutachten ist relevant für Entscheidungen, die noch zu treffen sind», sagte Bauer mit Blick auf die Rechtsaufsicht ihres Ministeriums über die Hochschule. Sie verwies auch auf laufende Ermittlungen wegen Untreue und Beihilfe dazu. Der Ausschuss entschied einhellig, seinerseits ein Gutachten über die Stichhaltigkeit der Argumente Bauers einzuholen.

Der Ausschuss soll die Vorgänge rund um die Gewährung der Extra-Zahlungen klären. Im Fokus stehen auch das Krisenmanagement sowie mögliche Pflichtverletzungen von Ministerin Bauer.