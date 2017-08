Stuttgart (dpa/lsw) - Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) hat sich für ein Bleiberecht für arbeitende Asylbewerber ausgesprochen. „Künftig sollte das einfache Prinzip gelten: Wer im Land gebraucht wird, hier arbeitet oder eine Ausbildung macht und sich nichts zuschulden kommen lässt, der sollte auch bleiben dürfen“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Er hoffe, dass eine neue Bundesregierung die Weichen schnell und entschlossen in diese Richtung stelle. Er erhalte viele Briefe und Anrufe von kleinen Betrieben und mittelständischen Unternehmen, die sagten, dass eine unklare Bleibeperspektive der Geflüchteten deren Einstellung in Arbeit und Ausbildung erschwere. „Darunter sind Handwerksmeister mit CDU-Parteibuch und Kirchengemeinderatsmitglieder“, sagte Lucha.

Anzeige