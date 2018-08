Ein Flüchtling aus Somalia arbeitet an einer Maschine. Baden-Württembergs Integrationsminister Lucha sieht Chancen für ein Einwanderungsgesetz im Herbst.

Stuttgart (dpa/lsw) Die Eckpunkte von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) für ein Einwanderungsgesetz gehen Baden-Württembergs Integrationsminister Manne Lucha (Grüne) nicht weit genug. Lucha bemängelte, Seehofers Vorschlag sage kaum etwas zu der Gruppe abgelehnter und derzeit geduldeter Asylbewerber, die bereits in Deutschland arbeite und sich nichts zuschulden habe kommen lassen. «Diesen bereits bei uns integrierten Menschen will ich im Rahmen einer Stichtagsregelung eine Perspektive in Deutschland ermöglichen», sagte Lucha. Er hoffe, dass auch Seehofer hier noch umdenken werde.

Dieser «Spurwechsel» vom Asylrecht in den Arbeitsmarkt sorgt derzeit in Deutschland für große Diskussionen. Lucha hatte selbst Vorschläge für ein Einwanderungsgesetz gemacht - ähnlich dem Vorbild Kanadas oder Neuseelands. «Wir werden schauen, dass wir das Thema im Bundesrat auf unsere Seite bringen», sagte er. Sein Vorschlag beinhaltet eine Stichtagsregelung für Migranten, die in Deutschland arbeiten und sich nichts zuschulden haben kommen lassen. Auch Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte sich dafür ausgesprochen, abgelehnten Asylbewerbern durch das Zuwanderungsgesetz Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt zu verschaffen, wenn sie integriert sind und eine Ausbildung abgeschlossen haben.

In Teilen der CDU, vor allem aber in der CSU, gibt es jedoch Widerstand. Auch in der Südwest-CDU ist das Meinungsbild diffus. CDU-Generalsekretär Manuel Hagel sagte, Asyl und Arbeitsmigration müssten voneinander getrennt sein. «Asyl wollen wir steuern, ordnen und begrenzen. Fachkräftezuwanderung wollen wir für unsere Handwerker und unsere mittelständische Wirtschaft ermöglichen.» Beides solle man nicht miteinander vermischen. Ansonsten würden sich, so Hagels Befürchtung, viele Menschen aus Entwicklungsländern aus wirtschaftlichen Gründen auf den Weg nach Deutschland machen.

Schwieriger Balanceakt

Innenminister Thomas Strobl (CDU) sprach beim Thema Spurwechsel von einer schwierigen Balance, die es zu finden gelte. «Eine Ausreisepflicht, die in einem rechtsstaatlichen Verfahren festgestellt wurde, ist grundsätzlich durchzusetzen - ansonsten macht sich der Rechtsstaat unglaubwürdig. Andererseits sehe ich die berechtigten Interessen der Unternehmerinnen und Unternehmer.»

Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) stellte sich klar auf die Seite der Unternehmen. Sie sagte: «Wir brauchen einen einmaligen Spurwechsel durch eine in der Vergangenheit liegende Stichtagsregelung für die Geflüchteten, die bereits in den Arbeitsmarkt integriert sind.» Menschen, die bereits zum wirtschaftlichen Erfolg beitrügen und in die die Unternehmen viel investiert hätten, müssten den Unternehmen erhalten bleiben.

Die schwarz-rote Bundesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, qualifizierten ausländischen Fachkräften den Zuzug nach Deutschland erleichtern. Landessozialminister Lucha sieht gute Chancen für ein Einwanderungsgesetz nach den Landtagswahlen in Hessen und Bayern im Herbst. «Ich interpretiere die Äußerungen von CDU-Landesinnenministern so, dass es für das Vorhaben Sympathie gibt, man aber die Wahlen abwarten will.» Die Wahlen sind im Oktober.

Lucha gab zu bedenken, dass ein Bleiberecht für bestimmte Asylbewerber nicht nur ein Akt der christlichen Nächstenliebe, sondern auch eine ökonomische Notwendigkeit sei. Eine Einigung mit der bayerischen CSU in dieser Frage hält Lucha nicht für ausgeschlossen. «Es gibt in der CSU auch besonnene Leute.» Als Beispiele nannte er den bayerischen Umweltminister Marcel Huber und die frühere bayerische Sozialministerin Emilia Müller.