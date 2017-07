Schwäbisch Gmünd (dpa/lsw) - Bei einem schweren Autounfall auf der Bundesstraße 29 sind am frühen Samstagmorgen mindestens zwei Menschen schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall auf der Spur von Aalen in Richtung Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis). Die genauen Umstände waren noch unklar, offen war auch, ob zwei oder drei Fahrzeuge beteiligt waren. Nähere Angaben zu den Unfallopfern konnte die Polizei zunächst nicht machen. Die B29 musste aufgrund der Unfallaufnahme und der Bergung der Autos in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.

