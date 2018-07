Anzeige

Berglen (pol)Am Sonntag gegen 2.50 Uhr befuhr ein Mercedes-Fahrer die K 1915 von Oppelsbohm in Richtung Erlenhof. Auf Höhe des Parkplatzes kurz vor Erlenhof kam er vermutlich aufgrund einer starken Alkoholisierung auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit dem ordnungsgemäß entgegenkommenden Smart eines 51-Jährigen. Infolge des Aufpralls überschlug sich der Smart mehrfach und blieb dann auf den Rädern stehen. Der Smart-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde für weitere Untersuchungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Wie sich herausstellte, war der Unfallverursacher 17 Jahre alt und verfügte nicht über eine Fahrerlaubnis. Wegen seiner Alkoholbeeinflussung musste er zudem eine Blutprobe abgeben. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro.