StuttgartEin bekanntes Gesicht verschwindet aus dem Stuttgarter Tatort. Mimi Fiedler, bekannt als Kriminaltechnikerin Nika Banovic, hört auf. Zehn Jahre lang unterstützte sie die Ermittler Thorsten Lannert und Sebastian Bootz bei der Jagd nach Verbrechern. Nach 20 Folgen gab sie nun ihren Ausstieg bekannt. Zuerst hatte die «Bild»-Zeitung berichtet. Sie sei mittlerweile aus der Rolle herausgewachsen, zitierte sie das Blatt.

Beim SWR lässt man sie nur ungern ziehen. «Wir haben mit großem Bedauern akzeptiert, dass Mimi Fiedler beschlossen hat, nicht mehr zum Team des "Tatort" Stuttgart zu gehören», sagte der Leiter der Abteilung Film und Planung beim SWR in Baden-Baden, Manfred Hattendorf, am Donnerstag. Sowohl in den Filmen als auch beim Drehen habe man gut zusammengearbeitet. Ob das Stuttgarter Ermittler-Duo bald neue Unterstützung bekommt, ließ der SWR zunächst offen.

Zum letzten Mal tritt Fiedler in der Tatort-Folge «Der Mann, der lügt» auf, die vorab am 18. Mai beim SWR Sommerfestival auf dem Stuttgarter Schlossplatz gezeigt wird. Fernsehzuschauern bleibt sie aber auch danach erhalten. Sie ist etwa in der neuen ProSieben-Sendung «Die Comedy Show» zu sehen. (lsw)