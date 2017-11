Anzeige

Albstadt (dpa/lsw) - Nach einem Brand in einer Textilfirma in Albstadt im Zollernalbkreis am Montagnachmittag geht die Polizei von einem Millionenschaden aus. Das Firmengebäude im Stadtteil Tailfingen stand laut Polizei nach wenigen Minuten vollständig in Flammen und brannte komplett aus. Alle Mitarbeiter konnten sich aber rechtzeitig in Sicherheit bringen, verletzt wurde niemand. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar.