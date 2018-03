Anzeige

Ölbronn-Dürrn (dpa) Bei einem Feuer in einer Elektronikfabrik bei Ölbronn-Dürrn im Enzkreis ist nach vorläufigen Angaben der Polizei ein Sachschaden von rund zwei Millionen Euro entstanden. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt, wie ein Polizeisprecher am Freitag mitteilte. Die Bevölkerung wurde zunächst gewarnt, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Feuerwehr stellte nach einer ersten Schadstoffmessungen am Freitagmorgen jedoch keine Luftbelastung fest und gab Entwarnung. Die Messungen sollen aber im Laufe des Vormittags fortgesetzt werden.

Die Einsatzkräfte waren am frühen Freitagmorgen alarmiert worden. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die 80 mal 100 Meter lange Firmenhalle bereits voll im Brand. Berichte über mehrere Explosionen durch brennende Akkus bestätigte die Polizei zunächst nicht. Rettungskräfte von Feuerwehr, Polizei und Deutschem Roten Kreuz seien mit einem Großaufgebot am Einsatzort, sagte ein Polizeisprecher. Allein von der Feuerwehr seien 80 Kräfte aus umliegenden Gemeinden zu dem Feuer ausgerückt.

Der Firmeninhaber gab gegenüber der Polizei an, dass in der Halle Akkus im Wert von rund einer Million Euro gelagert hätten, darunter Lithium-Ionen- und Lithium-Eisenphosphat-Akkus. Sie werden beispielsweise für den Betrieb von Mobiltelefonen verwendet. Hinzu komme der Wert von Maschinen und der Halle, sodass nach vorläufigen Erkenntnissen ein Schaden von zwei Millionen Euro entstanden sein dürfte, sagte der Polizeisprecher.

Über die Brandursache ist bislang nichts bekannt. Noch könne die Halle, die komplett ausbrannte, nicht betreten werden. Der Löscheinsatz soll voraussichtlich noch bis zum Freitagmittag andauern. Es sei nicht leicht, die brennenden Akkus zu löschen, so der Polizeisprecher.