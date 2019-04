Schorndorf (dpa/lsw)Bei einem Brand in einem Firmengebäude in Schorndorf im Rems-Murr-Kreis ist ein Sachschaden in Millionenhöhe entstanden. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Gebäude eines Akkuherstellers in der Nacht auf Dienstag größtenteils zerstört. Durch das Feuer entstand ein Schaden von 1,5 Millionen Euro. Verletzt wurde niemand. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar.