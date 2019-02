Anzeige

Heidenheim (dpa/lsw) Die AfD-Spitzenpolitiker Jörg Meuthen und Alice Weidel haben sich auf dem Landesparteitag der Südwest-AfD von radikalen Kräfte in den eigenen Reihen distanziert. «Wer hier seine gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ausleben möchte, dem sage ich ganz klar: Sucht euch ein anderes Spielfeld für eure Neurosen!», sagte Bundesparteichef Meuthen am Samstag auf dem Parteitag in Heidenheim. Der Politiker sprach von «einigen komplett rücksichtslosen Radikalen» in den eigenen Reihen, von Intrigen und innerparteilichen Kleinkriegen, die enden müssten.

Die Fraktionschefin der Bundestags-AfD, Alice Weidel, sagte mit Blick auf radikale Mitglieder am rechten Rand, man dürfe nicht zulassen, dass die AfD von außen, aber auch von innen zersetzt und zerstört werde. Es gehe nicht darum, sich anzupassen oder «feige» vor einer drohenden Beobachtung des Verfassungsschutzes zurückzuweichen. Stattdessen solle so eine für die Partei existenzbedrohende Beobachtung vermieden werden.

Weidel wies zudem die drohende Beobachtung ihrer Partei als Manöver des politischen Gegners zurück. «Die Kategorie Prüffall ist nicht anders als das Bekenntnis des eigenen Scheiterns der Undemokraten», sagte Weidel. Man habe nur nichts gefunden, um eine Beobachtung zu rechtfertigen. Der Verfassungsschutz werde gegen einen unliebsamen politischen Mitbewerber missbraucht. Die Bürger sollen damit verschreckt werden.

Rund 700 Parteitagsdelegierte aus Baden-Württemberg sind in Heidenheim zum Landesparteitag zusammengekommen, um unter anderem einen neuen Landeschef zu wählen. Der Parteivorsitzende Marc Jongen will nicht wieder antreten. Um die Wahl ist ein hitziger Streit über die zukünftige Ausrichtung der Südwest-AfD entbrannt, Wertkonservative Realos ringen um die Macht mit radikalen «Fundis».

AfD-Landtagsfraktionschef Bernd Gögel will gemeinsam mit dem Bundestagsabgeordnete Martin Hess für den Landesvorsitz antreten. Gögel, der dem gemäßigten Flügel zugerechnet wird, hat schon lange nicht mehr die Mehrheit der Abgeordneten seiner Fraktion hinter sich. Als Gegenspieler haben die Landtagsabgeordneten Emil Sänze und Christina Baum ihre Kandidatur für Vorstandsposten angekündigt. Beide gehören zur rechten AfD-Splittergruppe «Stuttgarter Aufruf», die trotz der drohenden Beobachtung durch den Verfassungsschutz einen radikaleren Kurs fordert.

Der scheidende Landeschef Marc Jongen rief die Teilnehmer des Parteitags am Samstag zu einem fairen Umgang miteinander auf. Es gebe unterschiedliche Gruppen in der Partei und unterschiedliche Vorstellungen, wohin sich die Partei entwickeln solle, sagte Jongen. «Wie weit wir auseinander sind, das müssen wir in gemeinsamen Auseinandersetzungen herausfinden.» Die Argumente müssten so ausgetauscht werden, dass man sich noch in die Augen sehen könne.