Stuttgart (dpa/lsw) - Das Wetter in Baden-Württemberg wird wechselhaft mit gelegentlichen Regenschauern. Der Donnerstag bringt viele Wolken mit sich, aber zeitweise kann die Sonne bei bis zu 21 Grad scheinen, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte. Örtlich könne es regnen. Am Freitag gibt es laut DWD einen Mix aus Sonne und Wolken mit Temperaturen zwischen 16 und 22 Grad. In der Nacht zum Samstag ziehen dem Meteorologen zufolge wieder Wolken aus dem Westen über Baden-Württemberg, daher regnet es ab dem Vormittag. Es soll 15 bis 20 Grad geben. Sonntag bleibt es demnach bewölkt, aber meistens trocken mit bis zu 20 Grad. Örtlich kann die Sonne scheinen.

