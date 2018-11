Messebesucher gehen am 22.11.2017 an einem Stand der Messe Touristik & Caravaning in Leipzig (Sachsen) an ausgestellten Wohnmobilen entlang.

Leipzig (dpa) Mit der Messe Stuttgart als neuem Veranstalter und neuen Inhalten wartet in diesem Jahr die größte Reisemesse in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, die Touristik und Caravaning (TC) in Leipzig. Von Mittwoch bis Sonntag präsentieren sich auf der TC rund 500 Aussteller - von Caravan-Herstellern über Reiseanbieter bis zur Schwarzwald-Gemeinde Freudenstadt als Partner. Die Veranstalter hoffen wie im Vorjahr auf rund 60 000 Besucher.

Erstmals wird die traditionsreiche Reisemesse in diesem Jahr von der Messe Stuttgart veranstaltet. Die Schwaben haben eine langjährige Erfahrung mit Reisemessen. Im Januar veranstalten sie in Stuttgart die Touristikmesse CMT, die 2018 an neun Tagen 265 000 Besucher zählte. «Für uns macht es einfach Sinn, das Thema an zwei Orten zu spielen», sagte Sprecher Andreas Wallbillich am Montag in Leipzig.

Die TC hat eine wechselhafte Geschichte hinter sich. 2015 hatte der langjährige Veranstalter Insolvenz angemeldet. Danach übernahm für drei Jahre das Unternehmen Fleet Events aus Hamburg. Die Zusammenarbeit mit der Messe Stuttgart ist zunächst bis 2023 festgeschrieben worden.