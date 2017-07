Stuttgart (dpa) - Der Autobauer Mercedes hat sich nach seiner Niederlage im Bieter-Wettstreit um die Sponsorenrechte an der Fußball-Nationalelf als fairer Verlierer gezeigt. „Auch wenn wir danach getrennte Wege gehen werden, so blicken wir auf über vier Jahrzehnte einer spannenden und überaus erfolgreichen Partnerschaft zurück, in der wir gemeinsam fünf Fußballweltmeister- und elf Europameistertitel feiern konnten“, sagte eine Sprecherin des Konzerns am Freitag. Von 2019 an ist Volkswagen Generalsponsor beim Deutschen Fußball-Bund. Mercedes wünsche dem DFB-Team „alles erdenklich Gute für eine erfolgreiche, sportliche Zukunft“, hieß es.

